Ieri 13 ottobre 2025 SpaceX ha portato a termine con successo l’undicesimo volo di prova del suo mega razzo Starship, consolidando i progressi verso l’obiettivo ambizioso di trasportare esseri umani sulla Luna e su Marte. Il gigantesco veicolo spaziale, alto 123 metri e considerato il razzo più grande e potente mai costruito dall’umanità, è decollato dalla base Starbase situata nella punta meridionale del Texas, vicino al confine con il Messico. La missione è durata complessivamente un’ora e sei minuti, durante i quali Starship ha eseguito una serie di manovre complesse che hanno dimostrato le capacità tecniche del sistema. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sembra fantascienza ma è successo ieri: SpaceX ha acceso il motore che porterà l’uomo su Marte