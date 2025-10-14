Sella Cento testa alta Nicolai | Dato il 100% Ora battiamo Roseto
Dopo la sconfitta di misura al PalaSojourner di Rieti il gm Nicolai ieri ha analizzato la prestazione della Sella Cento. "Abbiamo giocato una buona partita su un campo difficile, contro una squadra molto fisica e in striscia positiva, tutti hanno dato tutto: ovviamente non siamo contenti del risultato, ma se approcciamo in questo modo le prossime partite ci toglieremo delle soddisfazioni. Berdini ha giocato sul dolore: fino a 10 minuti prima dell’inizio della partita non sapevamo se avrebbe giocato perché aveva male, ha dato la sua disponibilità stringendo i denti e alla fine ha giocato il suo solito minutaggio, e anche tutti gli altri ragazzi non si sono tirati indietro nonostante avessimo le rotazioni accorciate per l’assenza di Montano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
