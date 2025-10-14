Selezionati i 56 progetti per la prima edizione dei Defender Awards
(Adnkronos) – Ci sono anche 8 italiani nella shortlist dei Defender Awards annunciata dal brand britannico. L’iniziativa internazionale, lanciata lo scorso aprile, nasce per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario, attivi a livello locale in quattro categorie, in sette Paesi: Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Australia, Giappone e Sudafrica. La rosa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
