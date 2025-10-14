Sei un corpo caldo o freddo? Saperlo aiuta il benessere psicofisico
Hai mani e piedi sempre freddi anche se non è inverno? Oppure sei sempre accaldata e la pelle a tendenza acneica? Secondo la medicina tradizionale cinese, sapere se si ha un corpo freddo o caldo è fondamentale per il benessere, le energie e per guarire meglio. Se noi occidentali tendiamo a imputare problemi questi problemi a una scarsa circolazione nel primo caso, o a sovrappeso e problemi metabolici nel secondo, in MTC queste condizioni sono indice di uno squilibrio tra Yin e Yang. Se a qualcuno è capitato di chiedere dell’acqua in Cina, ma senza specificare in bottiglia, è cosa certa che l’acqua in questione arrivi bollente. 🔗 Leggi su Amica.it
