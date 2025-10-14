Sei raccomandata la figlia di Bianca Balti massacrata sui social dopo la sfilata La risposta della modella agli haters

Lo scorso 1° ottobre, la settimana della moda di Parigi ha visto il debutto in passerella di Matilde Lucidi, la figlia maggiore di Bianca Balti. La ragazza, che ha compiuto 18 anni lo scorso giugno, non ci ha pensato due volte e appena ha raggiunto la maggiore età si è data allo mestiere della mamma. Avendo un genitore così famoso nel settore, però, alla giovane modella sono toccate anche le critiche di chi la vede come una raccomandata. La ragazza non ha lasciato correre e sui social si è espressa immediatamente a riguardo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da bambi (@matilde. 🔗 Leggi su Open.online