Sei nel posto giusto l' open day al PalaRiso | aperte le iscrizioni Forigo | L' obiettivo è creare lavoro e futuro
Sabato 25 ottobre il PalaRiso di Isola della Scala ospiterà l’open day del progetto “Sei nel posto giusto”, il percorso di orientamento e incontro tra cittadini, aziende e istituzioni pensato per favorire l’occupazione nella pianura veronese. L’appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, si. 🔗 Leggi su Veronasera.it
