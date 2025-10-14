Sei nel posto giusto l' open day al PalaRiso | aperte le iscrizioni Forigo | L' obiettivo è creare lavoro e futuro

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre il PalaRiso di Isola della Scala ospiterà l’open day del progetto “Sei nel posto giusto”, il percorso di orientamento e incontro tra cittadini, aziende e istituzioni pensato per favorire l’occupazione nella pianura veronese. L’appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, si. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sei Posto Giusto Open