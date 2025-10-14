Sei disabile in testa Vi faccio male Offese e insulti ad una madre per uno stallo auto

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta purtroppo diffondendo un fenomeno sempre più preoccupante: le offese e le aggressioni verbali rivolte ai genitori di bambini disabili che chiedono semplicemente il rispetto degli stalli riservati. L’ultimo episodio è avvenuto ieri pomeriggio ad Afragola, davanti alla scuola Marconi, e ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sei disabile testa faccioGenitori bimbo speciale offesi per il posto auto riservato: 'Siete disabili in testa, vi faccio male' - "Si sta diffondendo un fenomeno sempre più preoccupante: le offese e le aggressioni verbali rivolte ai genitori di bambini disabili che chiedono semplicemente il rispetto dei parcheggi riservati". Riporta lostrillone.tv

Cerca Video su questo argomento: Sei Disabile Testa Faccio