Sei disabile in testa Vi faccio male Offese e insulti ad una madre per uno stallo auto

Si sta purtroppo diffondendo un fenomeno sempre più preoccupante: le offese e le aggressioni verbali rivolte ai genitori di bambini disabili che chiedono semplicemente il rispetto degli stalli riservati. L’ultimo episodio è avvenuto ieri pomeriggio ad Afragola, davanti alla scuola Marconi, e ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Genitori bimbo disabile offesi per il posto auto riservato. "Sei disabile in testa, vi faccio male", l' episodio ad Afragola

Genitori bimbo speciale offesi per il posto auto riservato: 'Siete disabili in testa, vi faccio male' - "Si sta diffondendo un fenomeno sempre più preoccupante: le offese e le aggressioni verbali rivolte ai genitori di bambini disabili che chiedono semplicemente il rispetto dei parcheggi riservati".