Sedicenne morta in moto a Isolabona indagati l’automobilista e il proprietario del terreno

Isolabona - La procura di Imperia ha iscritto due nomi nel registro degli indagati per la morte di Lara Lorenzini, 16 anni, che domenica sera si è scontrata con un'auto, mentre. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sedicenne morta in moto a Isolabona, indagati l’automobilista e il proprietario del terreno

Altri contenuti sullo stesso argomento

È morta nella notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure la sedicenne coinvolta in un incidente stradale avvenuto domenica sera sulla strada provinciale della Valle Nervia, nel Comune di Isolabona - facebook.com Vai su Facebook

Sedicenne morta in moto a Isolabona, indagati l’automobilista e il proprietario del terreno - La procura di Imperia ha iscritto due nomi nel registro degli indagati per la morte di Lara Lorenzini, 16 anni, che domenica sera si è scontrata con un'auto, mentre percorreva la provincia ... Riporta ilsecoloxix.it

Imperia, è morta la sedicenne ferita in un incidente a Isolabona: il cordoglio della comunità di Vallecrosia - La ragazza guidava una Motard e si è scontrata con una Volksvagen: alla fine i traumi sono stati fatali ... Come scrive ilsecoloxix.it

Morte in moto a Isolabona, indaga la Procura - La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per far luce sulla morte di Lara Lorenzini, 16 anni, spirata nella notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici la stavano sot ... Riporta riviera24.it