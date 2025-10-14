Secondo fine settimana con il ' Gad Festival' tante iniziative e due super ospiti da India e Giappone

Il 'Gad Festival' è al giro di boa, da una settimana infatti è partita l’iniziativa organizzata dall’associazione Carpa che sta trasformando il quartiere Giardino nel fulcro di una fitta programmazione culturale, dedicata al teatro e alle arti performative.Canti d’amore, spettacoli di teatro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

