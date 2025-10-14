Sébastien Lecornu sospende la riforma delle pensioni e resta al suo posto

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parigi, 14 ottobre. L’uomo giusto al momento giusto. Sébastien Lecornu, in un discorso di politica generale durato 30 minuti, ha disinnescato il rischio dell’ennesima sfiducia del Parlamento nei confronti del governo. “Proporrò al Parlamento di sospendere, da questo autunno, la riforma delle pensioni del 2023 e fino alle prossime elezioni presidenziali. L’età pensionabile non verrà alzata fino a gennaio 2028 “, ha dichiarato il premier, tra gli applausi dei 69 deputati del Partito Socialista, gli unici in grado di salvare il governo dalle due mozioni di sfiducia, che verranno discusse dall’Assemblea nazionale giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

s233bastien lecornu sospende la riforma delle pensioni e resta al suo posto

© Quotidiano.net - Sébastien Lecornu sospende la riforma delle pensioni e resta al suo posto

Scopri altri approfondimenti

s233bastien lecornu sospende riformaSébastien Lecornu sospende la riforma delle pensioni e resta al suo posto - Al termine del suo discorso di politica generale davanti all’Assemblea nazionale, Sébastien Lecornu ha incassato il sostegno fragile ma decisivo del Partito socialista. Segnala quotidiano.net

s233bastien lecornu sospende riformaFrancia, Lecornu per tirare avanti sospende la riforma delle pensioni: ovazione dei socialisti - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni ... Da iltempo.it

s233bastien lecornu sospende riformaFrancia, Lecornu: «Riforma pensioni sospesa fino alle presidenziali» - Il primo ministro francese Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione della riforma delle pensioni fino alle elezioni presidenziali del 2027. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: S233bastien Lecornu Sospende Riforma