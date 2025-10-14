Sébastien Lecornu sospende la riforma delle pensioni e resta al suo posto
Parigi, 14 ottobre. L’uomo giusto al momento giusto. Sébastien Lecornu, in un discorso di politica generale durato 30 minuti, ha disinnescato il rischio dell’ennesima sfiducia del Parlamento nei confronti del governo. “Proporrò al Parlamento di sospendere, da questo autunno, la riforma delle pensioni del 2023 e fino alle prossime elezioni presidenziali. L’età pensionabile non verrà alzata fino a gennaio 2028 “, ha dichiarato il premier, tra gli applausi dei 69 deputati del Partito Socialista, gli unici in grado di salvare il governo dalle due mozioni di sfiducia, che verranno discusse dall’Assemblea nazionale giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
