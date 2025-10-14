Se non ci fossero stati il ??Covid e la depressione avremmo giocato la finale di Champions League

2025-10-14 09:33:00 Calcio italiano: Josip Ilicic è stato uno dei protagonisti dell’attacco elettrico dell’Atalanta che ha stupito il calcio europeo tra il 2017 e il 2020. Quella squadra bergamasca, guidata da Gian Piero Gasperini, ha unito intensità, talento e profondità offensiva che l’hanno resa una delle squadre più temute del continente. Dopo la pandemia da Covid-19, che ha paralizzato il mondo e ha colpito duramente la città di Bergamo, lo sloveno soffriva di una profonda depressione che lo ha portato lontano dai campi da gioco. Oggi, a 37 anni e nel club sloveno del Koper, ha parlato ancora di quella fase in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

A chi chiese ad Alda Merini se i suoi figli le fossero mai stati d'ostacolo nel suo scrivere e vivere in poesia, lei rispose così: «Tutt'altro! Scrivo soprattutto per loro, perché sono figli miei, perché mi somigliano, perché in qualche modo anch’io sono figlia loro». Ald - facebook.com Vai su Facebook

Se fossero stati tenuti fuori della faccenda rabbini messianici e mullah si sarebbe trovata una soluzione invece la pretesa esclusiva a un'autorità conferita da dio, avanzata dal clero fanatico di entrambe le parti ha messo l'intera umanità in posizione di ostaggio - X Vai su X

Ilicic, la depressione e le voci sul tradimento della moglie: "Falso, ma si può pensare che l'avrei trovata con un altro?" - L'ex atalantino si racconta: "Durante il Covid sono stato 42 giorni senza la famiglia, ho sofferto. msn.com scrive

Long covid o depressione - Un anno fa di notte arriva un forte dolore tra le costole. Scrive medicitalia.it

Ilicic: "Atalanta, stavamo cambiando la storia. Poi il Covid, la depressione, le falsità su mia moglie..." - Gasperini mi ha fatto superare ogni limite, tra un allenamento e l'altro vomitavo. Si legge su msn.com