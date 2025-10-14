Se lo trova a casa e al lavoro denuncia e lo stalker finisce in manette

Il nucleo fasce deboli della polizia locale è intervenuto in supporto a una giovane donna, che, finito il turno di lavoro, si è sentita minacciata da un uomo, che da tempo si presentava sia sul luogo di lavoro che presso la sua abitazione.La donna ha formalizzato la querela presso il nucleo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

GINO CERCA CASA 7 anni, taglia media (16 kg), coccolone e giocherellone, adora le coccole e va d’accordo con i suoi simili Si trova in Sardegna Per info Volontaria Elena +39 328 366 1490 breve presentazione SOLO su whatsapp @areacanimil - facebook.com Vai su Facebook

Sono ingenti i danni causati al Monastero della Bernaga dall'incendio divampato nella struttura religiosa nella serata di sabato 11 ottobre. La copertura dello storico edificio - che si trova nella frazione di Perego, nella Brianza lecchese - è stata completamente - X Vai su X

Denuncia INAIL per nuovo lavoro temporaneo: obblighi, scadenze e casi di esonero - Il rapporto assicurativo che lega INAIL e datore di lavoro si caratterizza per una serie di obblighi di denuncia sia preventivi che successivi alla realizzazione delle attività oggetto di rischio. Come scrive ipsoa.it

Denuncia e comunicazione di infortunio sul lavoro con nuova modulistica - A partire dal 16 maggio 2025 sul sito dell'INAIL sarà, infatti, disponibile la nuova versione degli ... Segnala ipsoa.it

Infortuni sul lavoro, una denuncia su tre riguarda le donne - E delle oltre 138 mila denunce di infortuni sul lavoro presentate nella regione tra il 2019 e il 2023 più di una su tre riguarda le lavoratrici. Scrive rainews.it