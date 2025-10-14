Se lo trova a casa e al lavoro denuncia e lo stalker finisce in manette

Genovatoday.it | 14 ott 2025

Il nucleo fasce deboli della polizia locale è intervenuto in supporto a una giovane donna, che, finito il turno di lavoro, si è sentita minacciata da un uomo, che da tempo si presentava sia sul luogo di lavoro che presso la sua abitazione.La donna ha formalizzato la querela presso il nucleo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

