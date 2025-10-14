La vittoria di Eugenio Giani (Pd) in Toscana è arrivata contemporaneamente all’accordo di pace in Medio Oriente dove Hamas ha rilasciato gli ultimi ostaggi israeliani e la regione ha cominciato a prendere una nuova “forma” politica. Per la prima volta dalla Seconda Guerra mondiale la Russia è stata politicamente espulsa dalla regione, e anche la Cina (importante partner commerciale nell’area) non è stata coinvolta nella pace. L’Iran è stato messo ai margini e sono stati invece tirati dentro Pakistan e Indonesia, in passato lontani dalle dinamiche locali. Israele non era al grande summit di pace, per opposizione di alcuni Paesi arabi. 🔗 Leggi su Formiche.net

Se il Pd tentenna sulle scelte internazionali. L'opinione di Sisci