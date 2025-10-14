Se il papa fa il miracolo la partoriamo | Giorgetti scherza sui ritardi della manovra

"Oggi chiudiamo i numeri, poi le norme si perfezioneranno giovedì o venerdì". Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti fornisce un aggiornamento sulle tempistiche della manovra 2026. La quarta legge di bilancio del governo Meloni non verrà approvata nelle prossime ore in. 🔗 Leggi su Today.it

