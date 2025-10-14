Sda Bocconi e Omnisyst | residui industriali da costo a asset

Milano, 14 ott. (askanews) - La gestione circolare dei residui industriali può trasformarsi in leva di competitività, resilienza e decarbonizzazione per le imprese italiane. Questo è quanto emerge dalla ricerca "Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali", realizzata dal Sustainability Lab di SDA Bocconi in collaborazione con Omnisyst. Nel lavoro degli autori Francesco Perrini e Roberta Pisani presentato all'Auditorium Ferrero, la combinazione tra modelli circolari e tecnologie abilitanti che si trasforma in benefici su costi, ricavi e performance ESG. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sda Bocconi e Omnisyst: residui industriali, da costo a asset

