Scuole l’onda delle occupazioni non si placa Si ferma anche il Gramsci
Firenze, 14 ottobre 2025 – Non si ferma la staffetta di occupazioni tra le scuole fiorentine. Da stamani è la volta del liceo scientifico Gramsci: gli studenti hanno occupato l’edificio, diffondendo un manifesto in cui spiegano le motivazioni della protesta, incentrate sui temi della pace, della libertà di espressione e del pensiero critico. Intanto, davanti alla succursale del liceo Rodolico, dove l’occupazione è iniziata ieri, non sono mancati momenti di tensione. Secondo quanto riportato sul profilo Instagram “rodooccupa”, alcuni studenti hanno denunciato comportamenti “aggressivi e intimidatori” da parte di altri ragazzi appartenenti a una lista studentesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
