Scuole e parità di genere | parte l’indagine Indire MIM sul lavoro educativo contro la violenza

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

INDIRE, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha avviato un’indagine rivolta ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado. L'articolo Scuole e parità di genere: parte l’indagine IndireMIM sul lavoro educativo contro la violenza . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

