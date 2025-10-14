Scuola e impresa insieme Valditara | Così diamo futuro e lavoro alle nuove generazioni

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso pieno apprezzamento per il progetto “Stellantis Philanthropy”, il programma di responsabilità sociale d’impresa avviato da Stellantis per sostenere le comunità locali in cui il gruppo è presente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Inaugurata la nuova scuola di cucina FRAG! Due giorni di open day dedicati alla scoperta della nuova scuola di cucina a Fragagnano. Un’impresa sociale che punta sulla valorizzazione del territorio. Fragagnano, 7 ottobre 2025 – Il 4 ottobre è stata inaugurata - facebook.com Vai su Facebook

«No alla scuola del passato». Quaranta piazze contro la “cura” Valditara - A lanciare la protesta il Tavolo nazionale per la scuola democratica, un insieme di persone di tutto il Paese unite del rifiuto delle Nuove indicazioni nazionali 2025 e dalla voglia di costruire la pa ... Riporta editorialedomani.it

Lega, prospettive scuola: delegazione irpina incontra ministro Valditara a Napoli - Una delegazione irpina della Lega ha incontrato, ieri pomeriggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha fatto tappa a Napoli per partecipare ad una serie di iniziative p ... Secondo irpinianews.it

Il ministro Valditara in Puglia: «Le imprese lamentano la mancanza di competenze, ma qui risultati ottimi con la scuola» VIDEO - Le scuole coinvolte hanno dato come risultati apprendimenti tre volte superiori a tutte le altre scuole. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it