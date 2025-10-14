Scuola Caduti sul Lavoro inaugurata la palestra riqualificata

Ilpiacenza.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina taglio del nastro, in un clima festoso alla presenza di tantissimi alunni della primaria, per la riqualificata palestra della scuolaCaduti sul Lavoro”, nel quartiere della Farnesiana. Sono intervenuti il sindaco Katia Tarasconi, il vice sindaco Matteo Bongiorni, l'assessore alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

