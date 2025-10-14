Screening sulla Sclerosi sistemica in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatologiche

GALLIPOLI - In occasione della prossima Giornata mondiale delle malattie reumatologiche l’associazione nazionale di riferimento delle persone con malattie reumatologiche rare (Apmarr) ha preparato un ricco programma di eventi e iniziative in collaborazione con le Asl territoriali. Tra questi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

