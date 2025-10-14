Screening genomico neonatale Puglia prima al mondo | Servizio gratuito
Screening genomico neonatale gratuito per tutti i neonati: la Puglia segna un primato mondiale nella sanità pubblica italiana con il programma Genoma. La procedura, realizzata presso il Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Di venere, utilizza macchinari di ultimissima generazione e le più avanzate tecniche di sequenziamento. A partire da una goccia di sangue prelevata dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sapevi che il 5-7% dei tumori al seno è considerato “ereditario”? Il tumore al seno è infatti riconducibile a delle varianti nel nostro DNA che possono aumentare il rischio di contrarre la malattia. Scopri perchè è cosi importante effettuale uno screening genetico - facebook.com Vai su Facebook
Puglia prima al mondo con lo screening genomico neonatale gratuito - La Puglia prima al mondo con lo screening genomico neonatale gratuito: diagnosi precoce per oltre 500 malattie genetiche rare. Secondo pugliapress.org
Screening genomico neonatale, Puglia prima al mondo: “Servizio gratuito” - Screening genomico neonatale gratuito per tutti i neonati: la Puglia segna un primato mondiale nella sanità pubblica italiana con il programma Genoma. Si legge su pianetagenoa1893.net
Regione Puglia prima al mondo con lo screening genomico neonatale esteso, pubblico e gratuito - La Puglia segna un primato mondiale nella sanità pubblica: dal 16 aprile 2025 è operativo “Genoma Puglia”, il primo programma al mondo di screening genomico neonatale accessibile in tutti i punti ... Si legge su ilikepuglia.it