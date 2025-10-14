Scossa di terremoto a poca distanza da Claut

Pordenonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto si è verificata nella giornata di martedì 14 ottobre nella zona di Claut. Il sisma, stando a quanto riportato dall'osservatorio nazionale dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, è stato avvertito alle 12:05 a 3 chilometri dal paese della Valcellina e a una profondità di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

