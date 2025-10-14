Scossa di terremoto a poca distanza da Claut
Una scossa di terremoto si è verificata nella giornata di martedì 14 ottobre nella zona di Claut. Il sisma, stando a quanto riportato dall'osservatorio nazionale dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, è stato avvertito alle 12:05 a 3 chilometri dal paese della Valcellina e a una profondità di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NOI, STORIE E NON SOLO Norcia 2016: quel terremoto e la scossa professionale Un boato. Un sussulto. Un suono che non avevo mai sentito prima. Era il 24 agosto 2016, erano le 3:36. Mi svegliai di colpo, il cuore che batteva all’impazzata nel buio della mi - facebook.com Vai su Facebook
Filippine, terremoto di magnitudo 7.6: i video della scossa.Emessa e poi revocata un'allerta tsunami https://tg.la7.it/esteri/filippine-terremoto-magnitudo-76-video-10-10-2025-245681… Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei oggi: tre scosse avvertite tra Pozzuoli e Monte Nuovo nel pomeriggio - Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre 2025, nell’area flegrea dove due scosse di terremoto sono state ... Da msn.com
Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 al largo di Ancona - La costa marchigiana ha tremato intorno alle 12,14 di oggi. Da tg24.sky.it
Due scosse di terremoto ravvicinate con epicentro a Demonte: percepite anche a Cuneo - Due scosse di terremoto a Demonte (CN) di magnitudo 2,7 e 2,8 avvertite in provincia di Cuneo. Segnala quotidianopiemontese.it