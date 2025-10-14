Scorta mediatica per Boccia Unirai | Nessuna intimidazione fermerà la libertà di parola

UNIRAI esprime piena e sincera solidarietà alla collega Incoronata Boccia, Direttrice dell'Ufficio Stampa Rai, oggetto in queste ore di attacchi personali, calunnie e veri e propri inviti alla punizione, in seguito a dichiarazioni manipolate e decontestualizzate. Durante un convegno dedicato all'informazione nei teatri di guerra, la collega Boccia non ha mai negato le stragi di civili, ma ha correttamente richiamato la categoria al dovere di un giornalismo fondato sulla verifica e sulla contestualizzazione delle notizie, in linea con gli stessi principi ribaditi dal Washington Post, che ha recentemente ammesso errori di attribuzione del caso di cronaca da Gaza, le mitragliate sui civili inermi, citato da Incoronata Boccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

