Scoprire Formentera d’autunno | la guida per un weekend alla scoperta dei suoi luoghi segreti tra spiagge deserte yoga vista mare e mercatini
Libera, selvaggia, hippy e bohémien. Formentera, la più piccola delle isole Baleari, custodisce gelosamente la sua anima profonda e quale stagione migliore per coglierla al meglio se non quella nella quale tutto rallenta, ma non finisce. L’autunno è un momento di luce ancora vibrante sull’isola che, dimenticato il caos del turismo di massa e il caldo abbacinante del solleone di luglio e agosto, ritrova la sua storia fatta di ritmi più morbidi ma ancora carichi di energia. Da settembre, a Formentera riparte una nuova stagione di vacanze fatta di poesia, sport e ascolto. Imperdibile poi l’esperienza culinaria con le tapas della tradizione di terra e di mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
