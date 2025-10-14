Scoppio Verona preso fratello in fuga
9.40 E' stato fermato il fratello in fuga che, con gli altri due, un uomo e una donna, ha fatto esplodere la loro casa nel Veronese, durante l'intervento dei carabinieri. I tre erano già noti per due episodi con la stessa dinamica (casa satura di gas) un anno fa,sempre nel loro casolare a Castel d'Azzano. Agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari,nel 2024 si erano opposti all'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. Due di loro erano saliti sul tetto,poi scesi grazie alla mediazione delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Esplosione nello sgombero di un casolare a #CastelDAzzano (Verona): morti 3 carabinieri, 10 feriti tra militari e agenti di polizia. Ferita anche una donna: sarebbe stata lei ad innescare lo scoppio che ha fatto crollare l'edificio. Sul posto c'erano già i Vigili d - X Vai su X
Da lunedì 6 a mercoledì 8 ottobre, nell'aula magna di Ca' Vignal 3 (Borgo Roma, Verona), si terrà un mini convegno in 3 pomeriggi dal titolo "Biotecnologie a Verona: ieri pionieri, oggi protagonisit dell'innovazione". L'iniziativa, che si inserisce nella BIOTECH - facebook.com Vai su Facebook
Verona, tre carabinieri uccisi nell’esplosione di un casolare occupato: si indaga su gesto volontario - I militari erano intervenuti per sgomberare un casolare di due piani occupato a Castel d’Azzano, in provincia di Verona ... Scrive fanpage.it