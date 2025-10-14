Scoppio Verona preso fratello in fuga

9.40 E' stato fermato il fratello in fuga che, con gli altri due, un uomo e una donna, ha fatto esplodere la loro casa nel Veronese, durante l'intervento dei carabinieri. I tre erano già noti per due episodi con la stessa dinamica (casa satura di gas) un anno fa,sempre nel loro casolare a Castel d'Azzano. Agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari,nel 2024 si erano opposti all'ufficiale giudiziario aprendo una bombola di gas. Due di loro erano saliti sul tetto,poi scesi grazie alla mediazione delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

