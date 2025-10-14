Scoppio Durante lo sgombero Morti Tre Carabinieri

Verona - n provincia di Verona, un’irruzione notturna finisce in tragedia: gas, esplosione, crollo dell’immobile, vittime e feriti mentre si esegue uno sfratto forzato. Un boato devastante ha squarciato la notte a Castel d’Azzano, poco fuori Verona, causando la morte di tre carabinieri e il ferimento di oltre una quindicina tra militari, polizia e vigili del fuoco. L’operazione di sgombero era diretta contro tre fratelli — Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi — che, secondo gli inquirenti, avrebbero saturato l’edificio con gas prima dell’irruzione per impedire l’esecuzione del provvedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scoppio Durante lo sgombero, Morti Tre Carabinieri

