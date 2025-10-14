Scoperto mentre cedeva droga dall' auto | nella vettura nascondeva 21 dosi di cocaina
Un 51enne di Mugnano era stato arrestato dai Carabinieri di Villaricca perché scoperto in flagranza di reato mentre cedeva dosi di cocaina a due acquirenti, a bordo della propria Fiat Idea. A seguito di perquisizione personale e veicolare, venivano rinvenute 21 dosi di cocaina nascoste in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
