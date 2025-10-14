Scooter elettrici modificati scattano multe e sequestri in centro storico
La polizia ha coordinato una vasta operazione anti abusivismo commerciale in città. Nel mirino della task force, composta da agenti della polizia locale e personale del corpo forestale, anche l’abbandono di rifiuti e le infrazioni al codice della strada.Scooter modificati Gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, scooter elettrici modificati: multe e sequestri in piazza Università - Controlli nel centro storico di Catania, dove la polizia municipale ha sanzionato diversi proprietari di scooter elettrici modificati. Si legge su meridionews.it
E-Bike con motori truccati veloci come scooter: scattano i sequestri. Il sindaco Conte: «Così sono un pericolo pubblico» - Giro di vite sulle bici elettriche con motori truccati che sfrecciano come scooter: anche oltre i 50 all’ora, più del doppio del consentito. Riporta ilgazzettino.it