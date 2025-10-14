Scooter elettrici modificati scattano multe e sequestri in centro storico

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha coordinato una vasta operazione anti abusivismo commerciale in città. Nel mirino della task force, composta da agenti della polizia locale e personale del corpo forestale, anche l’abbandono di rifiuti e le infrazioni al codice della strada.Scooter modificati Gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it



