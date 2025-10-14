Scontro tra due auto e un furgone un ferito grave trasportato in elisoccorso al Maggiore

Parmatoday.it | 14 ott 2025

Gravissimo incidente stamattina a Cadelbosco di Sorpa, in provincia di Reggio Emilia. Per cause ancora in corso d'accertamento, tre veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro sulla Strada Provinciale 358. Un uomo e una donna, al voltante di due auto, hanno riportato ferite di media gravità e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

