Scontri pro Pal-agenti fuori dallo stadio a Udine | fumogeni idranti e transenne controi blindati Giornalista ferito alla testa 

Xml2.corriere.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giornalista è rimasto ferito in maniera seria nel corso della sassaiola scatenata da alcuni manifestanti  . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Scontri pro Pal-agenti fuori dallo stadio a Udine: fumogeni, idranti e transenne controi blindati. Giornalista ferito alla testa 

