Scontri in stazione a Bologna minori sotto la lente | al setaccio filmati e foto sui social
Bologna, 14 ottobre 2025 – Proteste per Gaza, sono diversi i minorenni tra i protagonisti degli scontri in stazione il 2 ottobre: la Questura è al lavoro per analizzare l’immensa mole di filmati, tra quelli delle telecamere di videosorveglianza e i video amatoriali postati sui social, che sono stati registrati durante quella lunga giornata, e per identificare gli autori della devastazione di quel giorno. La mattina del 2 i primi episodi sul piazzale, proprio di fronte l’ingresso principale della stazione dove si trovano le biglietterie: in questo caso, erano scesi in campo per la protesta anche diversi studenti (medi e universitari), tra loro quindi molti minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
