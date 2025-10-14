Scontri al corteo pro-Pal di Udine

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025

Situazione tesa fuori e dentro il campo a Udine, dove si gioca Italia-Israele, gara valida per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Al corteo pro Pal, che chiedeva l'esclusione delle nazionali israeliani dal mondo dello sport, si sono verificati scontri con le forze dell'ordine, che hanno usato anche i lacrimogeni.

scontri al corteo pro pal di udine

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri al corteo pro-Pal di Udine

