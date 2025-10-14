Scontri al corteo pro-Pal di Udine
Situazione tesa fuori e dentro il campo a Udine, dove si gioca Italia-Israele, gara valida per la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Al corteo pro Pal, che chiedeva l'esclusione delle nazionali israeliani dal mondo dello sport, si sono verificati scontri con le forze dell'ordine, che hanno usato anche i lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Local Team. . Bologna, ancora scontri anche in serata al corteo pro Palestina convocato nel giorno dell'anniversario del 7 ottobre. La polizia carica un gruppo di manifestanti. Si registrano feriti - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, scontri al corteo non autorizzato dei Giovani palestinesi: cariche della polizia e idranti sui manifestanti Tensioni in centro durante la manifestazione pro Pal: un fermato. A Torino sfilano migliaia di persone per le strade - X Vai su X
Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Si legge su fanpage.it
A Udine scontri tra polizia e manifestanti Pro-Pal. Fischi all'inno israeliano prima della partita - Tensione intorno a Piazza Primo Maggio dove un gruppo di manifestanti ha cercato di sfondare il primo cordone di sicurezza. Lo riporta gazzetta.it
Tensione a Udine durante la manifestazione pro-Pal, scontri con le forze dell'ordine - Attimi di tensione nel centro di Udine nel corso della manifestazione a sostegno della causa palestinese, che si è conclusa in Piazza 1 Maggio dopo essere partita da Piazza della ... Scrive tuttojuve.com