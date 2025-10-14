Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele | poliziotti in tenuta antisommossa usati idranti

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia-Israele: contro la polizia vengono lanciati petardi. Gli agenti rispondono in tenuta antisommossa e e con idranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

