Scontri a Udine al corteo Pro Pal per Italia-Israele | usati idranti e lacrimogeni giornalista ferito alla testa

Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia-Israele: contro la polizia vengono lanciati petardi. Gli agenti rispondono in tenuta antisommossa e e con idranti. Ferito un giornalista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine - X Vai su X

Resta il gemellaggio con Tel Aviv, scontri a Milano. Bocciata la richiesta dei Verdi. Udine blindata per Italia-Israele #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Come scrive fanpage.it

Italia-Israele, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Udine - Udine, 14 ottobre 2025 – Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in centro a Udine dove è in corso un corteo Pro Palestina l in concomitanza con la partita per la qualificazione ai Mondiali fra ... quotidiano.net scrive

Italia-Israele a Udine, scontri durante il corteo pro Palestina tra manifestanti e polizie: petardi, lacrimogeni e idranti - Sfida ad alta tensione a Udine tra Italia e Israele, non solo per la posta in palio sul campo: scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine. Si legge su msn.com