Sconfitta per il Brasile di Ancelotti Selecao ko con il Giappone

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giappone ha battuto in rimonta il  Brasile di Carlo Ancelotti per 3-2, in una gara amichevole tra due nazionali che hanno già ottenuto la qualificazione ai prossimi Mondiali. A Tokyo verdeoro avanti 2-0 nel primo tempo, con le reti di Paulo Henrique al 26? e Martinelli al 32?. Nella ripresa clamorosa rimonta del Giappone, con Minamino al 52?, Keito Nakamura al 62? e Ueda siglare al 71?.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

