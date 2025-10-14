sconfitta per il brasile di ancelotti selecao ko con il giappone

Il Giappone ha battuto in rimonta il Brasile di Carlo Ancelotti per 3-2, in una gara amichevole tra due nazionali che hanno già ottenuto la qualificazione ai prossimi Mondiali. A Tokyo verdeoro avanti 2-0 nel primo tempo, con le reti di Paulo Henrique al 26? e Martinelli al 32?. Nella ripresa clamorosa rimonta del Giappone, con Minamino al 52?, Keito Nakamura al 62? e Ueda siglare al 71?. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

