Sconfitta per il Brasile di Ancelotti Selecao ko con il Giappone
Il Giappone ha battuto in rimonta il Brasile di Carlo Ancelotti per 3-2, in una gara amichevole tra due nazionali che hanno già ottenuto la qualificazione ai prossimi Mondiali. A Tokyo verdeoro avanti 2-0 nel primo tempo, con le reti di Paulo Henrique al 26? e Martinelli al 32?. Nella ripresa clamorosa rimonta del Giappone, con Minamino al 52?, Keito Nakamura al 62? e Ueda siglare al 71?. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il #Brasile perde 3-2 contro il #Giappone: seconda sconfitta per #Ancelotti #SkySport - X Vai su X
Alex “Poatan” Pereira torna campione dei light heavyweight. Dopo la sconfitta con Magomed Ankalaev e tutto il trash-talking che aveva subito, Poatan si è ripreso la cintura in maniera devastante, chiudendo la rivincita in pochi istanti. Il Brasile festeggia, il tron - facebook.com Vai su Facebook
Sconfitta per il Brasile di Ancelotti, Selecao ko con il Giappone - 2, in una gara amichevole tra due nazionali che hanno già ottenuto la qualificazione ai ... Come scrive lapresse.it
Ancelotti ko in rimonta: prima storica vittoria del Giappone sul Brasile - Brutta sconfitta per il Brasile di Carlo Ancelotti, che ha chiuso il tour in Oriente perdendo 3- Riporta msn.com
Ancelotti, figuraccia col Brasile: il Giappone vince in rimonta. Difesa horror e bufera sul ct, c'entra Vinicius - Harakiri Brasile nel test contro il Giappone: a Tokyo la Seleçao spreca il doppio vantaggio e perde 3- Lo riporta sport.virgilio.it