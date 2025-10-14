Sconcerto e dolore | Mattarella l’annuncio agli italiani

Sono ore di sgomento e incredulità quelle che attraversano il Paese dopo un gravissimo episodio avvenuto nelle scorse ore in territorio italiano. Le prime ricostruzioni tratteggiano una vicenda dai contorni drammatici, un evento improvviso e devastante che ha scosso istituzioni e cittadini, generando un’ondata di turbamento collettivo che ha spinto le istituzioni del Paese a prendere parola. Leggi anche: Torrenti di fango e persone intrappolate nelle case: le immagini terrificanti della tempesta (VIDEO) Dramma in Italia, il cordoglio delle istituzioni. Mentre la comunità nazionale si raccoglie nel dolore, le più alte cariche dello Stato hanno espresso cordoglio e indignazione, sottolineando con forza il valore di chi ogni giorno serve lo Stato anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

