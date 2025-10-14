Scomparsa di Franco Vettese la procura di Cassino fa il punto sulle indagini con i vigili del fuoco di Milano

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era il 7 ottobre del 2024 quando Franco Vettese uscì di casa per una passeggiata. Una routine, un’abitudine, una di quelle mattinate tranquille che non sembrano mai destinate a cambiare il corso della vita. E invece da quel momento, del 77enne di Cassino non si è più saputo nulla. Un anno di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

scomparsa franco vettese procuraFranco Vettese, ricerche ancora aperte - Il pensionato di Cassino si era allontanato il 7 ottobre del 2024. ciociariaoggi.it scrive

Il giallo di Franco Vettese: uscito di casa per andare dalla sorella, da un anno è sparito nel nulla - È una scomparsa avvolta nel mistero quella di Franco Vettese, il pensionato 77enne di Cassino, sparito nel nulla a ottobre 2024. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scomparsa Franco Vettese Procura