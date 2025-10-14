Sciopero nazionale del settore giustizia per la stabilizzazione dei precari manifestazione in piazza Italia
«Stabilizzare tutti i precari della giustizia, basta ambiguità».Mercoledì 15 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale, i lavoratori e le lavoratrici del Pnrr Giustizia – Addetti all’Ufficio per il Processo, Data Entry e Tecnici di Amministrazione – scenderanno in piazza per chiedere con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
