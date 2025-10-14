Sciopero nazionale dei farmacisti ottobre 2025 la minaccia | cosa succede
Farmacie chiuse per sciopero? Il rischio c'è. In queste settimane il settore sanitario è impegnato in una fase di rinnovi contrattuali. Incassato il via libera per il nuovo contratto del comparto sanità (lo scorso mese di giugno), si sono aperte le trattative per il rinnovo di medici ospedalieri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
? Sciopero nazionale del servizio rifiuti, venerdì 17 ottobre le comunicazioni di Geofor Geofor informa la cittadinanza che, per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre, è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle Organizzazioni Sindacali FP-CGIL - facebook.com Vai su Facebook
? Sciopero nazionale: dopo le 18 chiudono M1 e M3. Sono aperte M2, M4 e M5. Manifestazioni e cortei stanno influenzando il servizio di tram e bus: diverse linee sono deviate. Le linee notturne sono garantite dopo la una. La app è aggiornata in tempo real - X Vai su X
Sciopero nazionale dei farmacisti, la minaccia: cosa succede - C'è una situazione di stallo sul rinnovo del contratto che riguarda circa 60mila lavoratori. Si legge su today.it
Sciopero farmacisti, stop alle trattative per il rinnovo del contratto: che succede ora - Lo stop di Federfarma blocca il rinnovo del contratto delle farmacie private. Segnala quifinanza.it
Sciopero dei farmacisti a Cagliari per il rinnovo del contratto - Sciopero e manifestazione dei farmacisti sotto il Consiglio regionale mercoledì 15 ottobre, a partire dalle 11. Da ansa.it