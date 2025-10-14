Sciopero in Ecuador contro il programma Fmi accettato da Noboa Che risponde con la repressione

In Ecuador, il settembre 2025 rimarrà segnato da uno sciopero nazionale prolungato e da una risposta governativa che minaccia di aprire una frattura irreversibile nella già fragile istituzionalità del Paese. Il presidente Daniel Noboa, rafforzato dalla sua recente rielezione, ha scelto di accelerare un programma di riforme neoliberiste imposto dalle condizioni del Fondo Monetario Internazionale, che ha concesso un credito da 5 miliardi di dollari. A questo pacchetto economico si accompagna un irrigidimento autoritario che, soprattutto negli ultimi due mesi, ha ridotto spazi democratici, sospeso libertà fondamentali e scatenato una spirale repressiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero in Ecuador contro il programma Fmi accettato da Noboa. Che risponde con la repressione

