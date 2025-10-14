Sciopero generale del settore igiene ambientale | servizi a rischio anche a Bari

Uno sciopero generale nazionale degli addetti al comparto di Igiene ambientale è stato proclamato per l'intera giornata del 17 ottobre dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Di conseguenza, informa Amiu, anche la città di Bari potrebbe essere interessata dagli.

