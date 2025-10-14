Sciopero della fame contro il trasferimento dal carcere di Terni a quello di Melfi
Dopo quasi una settimana di digiuno, Anan Yaeesh, il giovane palestinese detenuto con l’accusa di terrorismo internazionale, ha sospeso lo sciopero della fama avviato il 4 ottobre, in segno di protesta contro il trasferimento dal carcere di Terni a quello di Melfi (Potenza).Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
