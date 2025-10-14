Sciopero dei lavoratori della Gema cambia il calendario della raccolta differenziata nel lotto centro

I lavoratori della ditta Gema, che cura la raccolta rifiuti nel lotto centro, saranno in sciopero nei prossimi giorni. Gema ha diffuso una nota per comunicare la rimodulazione del calendario della raccolta differenziata. Giovedi 16 ottobre la Gema raccomanda di non esporre il residuale secco nei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

