Sciopero con presidio dei precari della giustizia | Rischio paralisi del sistema se saranno lasciati a casa
Anche a Genova domani, mercoledì 15 ottobre, i lavoratori precari della giustizia incroceranno le braccia per chiedere le stabilizzazione. In più si terrà anche un presidio in largo Lanfranco, di fronte alla Prefettura, alle ore 10,30.La mobilitazione è nazionale e durerà tutto il giorno (qui. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
