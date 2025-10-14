Sciopero con presidio dei precari della giustizia | Rischio paralisi del sistema se saranno lasciati a casa

Anche a Genova domani, mercoledì 15 ottobre, i lavoratori precari della giustizia incroceranno le braccia per chiedere le stabilizzazione. In più si terrà anche un presidio in largo Lanfranco, di fronte alla Prefettura, alle ore 10,30.La mobilitazione è nazionale e durerà tutto il giorno (qui. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

sciopero presidio precari giustiziaReggio Calabria, mercoledì sciopero dei precari della Giustizia. Presidio a Piazza Italia - L’Unione Sindacale di Base sarà in piazza mercoledì 15 ottobre con lo sciopero nazionale dei precari della Giustizia e con un presidio territoriale alle ore 10:00 a Reggio Calabria, in Piazza Italia, ... Segnala reggiotv.it

Sciopero dei precari della Giustizia, un lavoratore di Milano: “Usati come tappabuchi, vogliamo essere stabilizzati” - In occasione della giornata di sciopero nazionale proclamata da Fp Cgil, domani i precari della Giustizia saranno in presidio al Tribunale di Milano ... Riporta fanpage.it

A Napoli presidio dei precari della giustizia - Presidio questa mattina a Napoli, in piazza Plebiscito, davanti alla sede della Prefettura, in occasione dello sciopero dei lavoratori precari della Giustizia. Lo riporta ansa.it

