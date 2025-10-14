Sciopero alla Lpe-Asm di Baranzate contro 57 licenziamenti i sindacati | si rischia la chiusura totale del sito | VIDEO

Ilnotiziario.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero e presidio a Baranzate davanti alla sede della Lpe Asm. Mattinata di protesta a Baranzate, dove lavoratori e sindacati si sono riuniti davanti ai cancelli della Lpe Asm, in via Falzarego, per uno sciopero e presidio contro la procedura di licenziamento collettivo di 57 dipendenti annunciata nei giorni scorsi. Al fianco dei lavoratori, anche . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sciopero lpe asm baranzateBaranzate, 57 licenziamenti alla LpeAsm: sciopero e presidio dei lavoratori - La Lpe di Baranzate, azienda strategica nel settore dei semiconduttori, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 57 lavoratori. Come scrive ilnotiziario.net

sciopero lpe asm baranzateLpe, scatta lo sciopero dei lavoratori per dire no ai 57 licenziamenti. Appello al governo - I sindacati: eccellenza tecnologica, intervenga il Governo ... Segnala msn.com

sciopero lpe asm baranzateCrisi in Lombardia, l’azienda super tecnologica licenzia in un colpo quasi metà dei 140 dipendenti - La Lpe di Baranzate (Milano), azienda considerata strategica nella produzione di reattori epitassiali per semiconduttori, ha formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo per 57 lavora ... Lo riporta comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Lpe Asm Baranzate