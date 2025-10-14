Sciopero alla Lpe-Asm di Baranzate contro 57 licenziamenti i sindacati | si rischia la chiusura totale del sito | VIDEO

Sciopero e presidio a Baranzate davanti alla sede della Lpe Asm. Mattinata di protesta a Baranzate, dove lavoratori e sindacati si sono riuniti davanti ai cancelli della Lpe Asm, in via Falzarego, per uno sciopero e presidio contro la procedura di licenziamento collettivo di 57 dipendenti annunciata nei giorni scorsi. Al fianco dei lavoratori, anche . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net