Scintille tra Calenda e Cattaneo sui costi dell’energia | Cafone Vai a lavorare E l’ad di Enel annuncia querela

Prima un animato animato diverbio faccia a faccia, poi le dichiarazioni alla stampa e, infine, l’annuncio di querela. Finirà in tribunale lo scontro tra il senatore Carlo Calenda e l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, iniziato nel pomeriggio di martedì a margine del Forum di Coldiretti con parole grosse in un botta e risposta sui costi dell’energia. “Con Enel distribuzione non solo fa il 4 2% di utile che è superiore a Hermes ma si prende pure il bonus .”, ha detto Calenda intervenendo al forum. Pochi minuti dopo è arrivato Cattaneo e, proprio nel cortile di palazzo Rospigliosi, i due incontrandosi hanno avuto un acceso diverbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scintille tra Calenda e Cattaneo sui costi dell’energia: “Cafone”, “Vai a lavorare”. E l’ad di Enel annuncia querela

