Scienza | microbiologo Guglielmetti ‘su probiotici analisi specifiche contro resistenze

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Chi produce probiotici e studia ceppi probiotici fa delle analisi specifiche con dei protocolli standardizzati proprio per verificare e garantire l’assenza di resistenze antibiotiche acquisite”. Queste le parole di Simone Guglielmetti, professore ordinario di Microbiologia degli Alimenti all’Università degli Studi di Milano Bicocca, durante il Sabinsa Knowledge Day Italia organizzato a Milano da Teknoscienze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

scienza microbiologo guglielmetti 8216su probiotici analisi specifiche contro resistenze

© Ildifforme.it - Scienza: microbiologo Guglielmetti, ‘su probiotici analisi specifiche contro resistenze

Approfondisci con queste news

scienza microbiologo guglielmetti 8216suScienza: microbiologo Guglielmetti, ‘su probiotici analisi specifiche contro resistenze - “Chi produce probiotici e studia ceppi probiotici fa delle analisi specifiche con dei protocolli standardizzati proprio per verificare e garantire l’assenza di resistenze antibiotiche acquisite”. Secondo sassarinotizie.com

Cerca Video su questo argomento: Scienza Microbiologo Guglielmetti 8216su