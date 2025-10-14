Schlein riesce a vincere un’elezione Poi dà i numeri sul voto nelle Regioni

Povera matematica: per superare il centrodestra, la segretaria Pd, che non voleva nemmeno Giani, s’inventa le preferenze cumulative. E spara: «Se sommiamo Toscana, Marche e Calabria prendiamo più del governo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Schlein riesce a vincere un’elezione. Poi dà i numeri sul voto nelle Regioni

