Schlein dà i numeri | Sommando Marche Calabria e Toscana abbiamo più voti di Meloni Figuraccia è tutto il contrario

La Toscana resta al centrosinistra, Elly Schlein arriva al comitato di Giani poco dopo gli exit poll. I dati reali arriveranno a sera, ma l’esito è chiaro. Eppure trova modo di rendersi ridicola, ancora una volta. La sua matematica non è divertente, come indica il titolo di un quiz storico della Settimana enigmistica. La sua matematica è semplicemente sballata. La segretaria dem avrebbe potuto esprimere sollievo per il mantenimento di una roccaforte storica, invece si avventura in bizzarri calcoli matematici sommando i voti in regioni – Marche, Calabria, Toscana- che nulla hanno a che fare l’una con l’altra per specificità e questioni territoriali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein dà i numeri: “Sommando Marche, Calabria e Toscana abbiamo più voti di Meloni”. Figuraccia, è tutto il contrario

