Schlein Conte Salis e compagni muti sulla pace a Gaza | nella giornata storica fanno finta di nulla
Mentre il mondo intero assisteva alla firma di un piano di pace storico, la sinistra italiana è rimasta muta. Non una parola, non un post, non un segnale di fumo da parte di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Silvia Salis o Ilaria Salis. Tutti esponenti progressisti. Per la prima volta, perfettamente allineati nel più fragoroso silenzio politico dell’anno. Il silenzio sinistro che parla più di mille parole. Il cosiddetto campo largo, che per anni ha sventolato bandiere arcobaleno e riempito le piazze al grido di “Stop alla guerra”, oggi si ritrae, quasi infastidito dal fatto che la pace sia arrivata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
